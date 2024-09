Die Globetrotter-Wandertage in der Sächsischen Schweiz haben sich innerhalb der letzten sieben Jahren zu einem festen und beliebten Event rund um die Dresdner Globetrotter-Filiale etabliert. Nun rufen auch die Filialen Frankfurt und Köln in Kooperation mit der Tourist Information Boppard und der Romantischer Rhein Tourismus GmbH zum gemeinsamen Wandern auf: zentral gelegen in der Mitte beider Standorte – in Boppard, am Romantischen Rhein.

Vom 11. bis 13. Oktober 2024 erwartet dort Wanderfans ein Wochenende voller geführter Wanderungen, Workshops und Aktivitäten, welche die Outdoor-Community am Mittelrhein zusammenbringt. Unter dem Motto „Unser Herz schlägt draußen“ bietet das Event eine Vielzahl an abwechslungsreichen Touren, die jeden Wandertyp ansprechen. Ob man nach Entschleunigung, Genuss, Abenteuer oder sportlicher Herausforderung sucht – das Programm ist so gestaltet, dass für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas dabei ist. Auch die kleinen Abenteurer kommen auf ihre Kosten: vom Schnitzkurs für Kinder, über die gemütliche Familienwanderung bis hin zur spannenden Tour zwischen Baumgeistern und Burgen. Ein Programm für die ganze Familie.

Zusätzlich zum Wandern bietet das Event eine entspannte Atmosphäre und die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen. Der Marktplatz Boppard wird an diesem Wochenende zum „Basislager“. Hier starten alle Touren und ausgewählte Markenpartner aus der Outdoor-Branche stehen dort mit ihrem Fachwissen und Test-Equipment ganztägig zur Verfügung. Die mobile Globetrotter-Werkstatt wird ebenfalls vor Ort sein und Einblicke in den Reparatur- und Pflegeservice geben und Samstagmorgen ist Manuel Andrack für ein Meet & Greet auf dem zentralen Marktplatz anzutreffen.

Unter https://www.globetrotter.de/magazin/wandertage-romantischer-rhein/ kann man sich ab sofort sein individuelles Wanderwochenende zusammenstellen und die angebotenen Touren und Workshops nach eigenem Geschmack buchen.