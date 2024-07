Kommunale Spitzen trafen sich zur Einstimmung auf „Tafeln am Strom“ am 3. August 2024 im Weinort Leutesdorf

Kreis Neuwied. In die Rolle der Vorkoster schlüpften jetzt gerne Verbandsgemeinde-, Stadt- und Ortsbürgermeister aus Landkreis und Stadt Neuwied sowie der Stadt Andernach rund um Landrat Achim Hallerbach sowie des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Leutesdorf. Anlass war die Einstimmung auf das kulinarische Gesamterlebnis „Tafeln am Strom“ am 3. August 2024 im Weinort Leutesdorf. „In der Ortsmitte gegenüber der Kirche dürften wahrscheinlich die kleinsten `Weinberge´ im Umkreis zu finden sein. Es ist immer wieder schön, dieses liebevoll gepflegte Kleinod in voller Pracht zu erleben“, zeigte sich Landrat Achim Hallerbach bereits zu Beginn der Kostprobe vom stimmigen Ambiente ebenso angetan wie von der Veranstaltungs-Idee.

Die Amuse-Gueule, also der gaumenfreudige Appetitanreger, im XXL-Format ist mittlerweile Tradition: Einmal im Jahr kommen die kommunalen Vertreter der Landkreise Neuwied und Altenkirchen, der Städte Neuwied und Andernach, der Verbandsgemeinde Bad Hönningen sowie der Ortsgemeinden Leutesdorf und der Stadt Bad Hönningen mit den ausrichtenden WeinSTEIGwinzern, dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Leutesdorf und der ARGE Leutesdorf zusammen, um einen Vorgeschmack auf das kulinarische Großereignis „Tafeln am Strom“ zu genießen, das in diesem Jahr am 3. August in den Leutesdorfer Rheinanlagen stattfinden wird.

Nach der herzlichen Begrüßung durch Winzer Gotthard Emmerich machten sich die „kommunalen Vorkoster“ in diesem Jahr zu einem kleinen Picknick mit leckeren Weinen zum Zolltor auf, das sich nicht nur für standesamtliche Hochzeiten im Turm als eine hervorragende Location anbietet. Das Areal von Ute Schneider-Bündgen und Matthias Schneider inklusive heimeligem Garten mit direktem Sitzplatz am Rhein ist eine ganz besondere Oase. Das gilt im Dunstkreis des Zolltors auch für das eigentliche Ereignis „Tafeln am Strom“.

Mit ihrer Wein- und Genussidee eines „Weinpicknicks“ ist den Leutesdorfer WeinSTEIGwinzer inmitten der schattigen Platanen-Allee direkt am Rhein eine echte Attraktion gelungen.

Von 15 Uhr bis 23 Uhr laden die WeinSTEIGwinzer am 3. August an einer mehrere hundert Meter langen Tafel dazu ein, viele ausgezeichnete und frische Steillagen-Rieslinge zu verkosten und die selbst mitgebrachten Speisen zu verzehren. Essen, Besteck und Teller können die angereisten Genussfreunde selbst zu diesem Weinpicknick mitbringen; für Getränke sorgen die WeinSTEIGwinzer.

Allerdings können die versammelten Picknickfreunde auch auf feste Gourmetfreuden vor Ort zurückgreifen. Denn für die leibliche Verköstigung sorgt in diesem Jahr erstmalig die Landmetzgerei Born aus Steimel mit einer vielversprechenden Speisekarte. „Diese Premiere ist genau passend und sinnbildlich für diese tolle Veranstaltung, denn hier zeigen sich bereits die guten Verbindungen aus unserer Regionalinitiative `Wir Westerwälder´. Vom Westerwald an den Rhein und vom Rhein in den Westerwald – unsere NaturGenuss-Partner sind einfach hervorragend“, lobt Landrat Hallerbach. Spitzenzeugnisse sind auch bei der Dekoration angesagt, wobei die drei am schönsten gedeckten Tische mit Weinpräsenten ausgezeichnet werden.

Neben den Leutesdorfer WeinSTEIGwinzern sind auch die Leutesdorfer Weinkönigin und der Bacchus mit von der Landpartie. „Genießen Sie das Flair am Strom und lassen Sie am Samstag, 3. August 2024 an der unserer Leutesdorfer Rheinpromenade einfach mal die Seele baumeln“, freut sich WeinSTEIGwinzer Gotthard Emmerich mit seinen Winzerkollegen auf viele gutgelaunte Gäste, denen die WeinSteigWinzer ihre hervorragenden Weine kredenzen.

Bildunterzeile: Einen Vorgeschmack auf das kulinarische Gesamterlebnis „Tafeln am Strom“ erhielten jetzt die kommunalen Spitzen aus Landkreis und Stadt Neuwied sowie der Region rund um Landrat Achim Hallerbach von den WeinSTEIGwinzern und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Leutesdorf. Foto: Marcus Broich