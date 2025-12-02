Weihnachtsbaumschmücken im Kreishaus begeisterte Mädchen und Jungen aus drei Kindertagesstätten der VG Bad Hönningen

Kreis Neuwied. Wenn der Landrat die Leiter sichert und der Bürgermeister zum Personenaufzug wird, hat im Neuwieder Kreishaus die Vorweihnachtszeit Einzug gehalten. Sobald alle Jahre wieder das Christkind kommt, bedarf es bester Vorbereitung und dafür sorgten in diesem Jahre oh du fröhliche Kinder aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen als Hauptakteure beim Weihnachtsbaumschmücken im Kreishaus.

„Schöne Traditionen sind wie Lagerfeuer und Leuchttürme: Sie strahlen Wärme aus, vermitteln Orientierung und geben Sicherheit. Traditionen bringen Generationen zusammen, erhalten unsere Verbindung zu unseren Vorfahren und schenken unseren Jüngsten unbeschwertes Staunen und Glücksgefühle – vor allem, wenn es um Weihnachten geht“, kennt Landrat Achim Hallerbach die Bedeutung der Adventszeit. Da ist es folgerichtig beliebte Tradition, dass Vorschulkinder aus den Verbandsgemeinden des Landkreises den Weihnachtsbaum im Kreishaus-Foyer mit selbstgebasteltem Weihnachtschmuck verschönern.

In diesem Jahr kamen die jungen Künstler aus den Kitas „Casa Vivida“, „Casa Feliz“ und „St. Suitbert“ Rheinbrohl aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen ins Kreishaus. Die Kinder konnten einen ersten Hauch von Weihnachten nicht bloß genießen, sondern selber dazu beitragen. Nun dürfen sie also mit Stolz sagen, dass sie den Baum vom Kreis dekoriert haben, den viele Besucherinnen und Besucher der Kreisverwaltung in Augenschein nehmen werden. Vor allem aber hatten sie Spaß mit dem schon vorzeitig eingekehrten Weihnachtsmann in roter Robe und mit dessen Geschenken – da hatte das, im Max-zu-Wied-Saal, später angestimmte Lied vom Nikolaus, der in unser Haus kommen soll, seine Wirkung getan.

Landrat Achim Hallerbach war auch in diesem Jahr wieder mit Freude dabei, als es galt, zusammen mit den rund 20 Mädchen und Jungen und ihren Kindergartenleiterinnen Sylvia Bent und Sabrina Kopper sowie Kindergartenleiter Peter Heumann aus reinem Grün vielfältiges Bunt zu machen und den Weihnachtsbaum zu dekorieren.

Unterstützt wurden Kreis-Chef und Kita-Kinder vom stellvertretenden Vorstand der Sparkasse Neuwied, Thorben Fischer, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Jan Ermtraud, und Rheinbrohls Ortsbürgermeister Oliver Labonde.

Revierleiter Christoph Kirst wiederum zeichnete dafür verantwortlich, dass der Weihnachtbaum aus dessen Forstrevier Rheinbrohl prächtig und wohlbehalten in die Deichstadt kam.

Dort kommt ihm nun der anlassgerechte Symbolcharakter zu, den Landrat Achim Hallerbach so formuliert: „Von seinem so zentralen Platz soll er nun allen Besucherinnen und Besuchern und unseren Kolleginnen und Kollegen die Botschaft vermitteln: `Wir wünschen eine glückliche Adventszeit, frohe Weihnachten und ein unbeschwertes neues Jahr`!“

Foto-Unterzeile: Das Weihnachtsbaumschmücken im Foyer des Kreishauses begeisterte Mädchen und Jungen aus drei Kindertagestätten der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Landrat, Bürgermeister, Sparkassen-Vorstand, Förster, Büroleitung und Nikolaus gleichermaßen. Foto: Thomas Herschbach