Wefelscheid: „Es braucht zivilgesellschaftliches Engagement, um Menschen vor persönlichen Katastrophen zu bewahren.“

KOBLENZ. Der Verein „Ein Licht für Koblenz e.V.“ hat sich der Hilfe für in Not geratene Menschen im Großraum Koblenz verschrieben. Aus Spendengeldern, Mitgliedsbeiträgen und Kalenderverkäufen finanziert der Verein schnelle und unbürokratische Hilfsmaßnahmen, stellt der Vorsitzende Cem Ilhan vor. „Wenn jemand unverschuldet in Not gerät, etwa bei einem Wohnungsbrand oder wenn der alleinerziehenden Mutter das Auto kaputt geht, und dann keine staatlichen Hilfen oder Versicherungen mehr greifen, können wir einspringen und in begrenztem Rahmen unterstützen“, so Ilham.

„Dabei arbeiten wir mit verschiedenen karitativen Vereinen, Sozialhilfestellen und kirchlichen Akteuren zusammen, die uns auf in Not geratene Menschen hinweisen“, ergänzt Antonie Heider, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „So werden wir in Fällen, in denen wir helfen können, schnell informiert und konnten schon etliche Male kurzfristig und konkret helfen“.

Stephan Wefelscheid, Koblenzer Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der FREIE WÄHLER Fraktion im Stadtrat, freut sich über den Besuch des Vereins: „Ich finde es großartig, dass wir in Koblenz einen Verein haben, der Menschen in Not möglichst unkompliziert und konkret hilft. Ich habe in meiner Anwaltstätigkeit vielfach erlebt, wie Menschen unverschuldet in schwierige Situationen geraten, wo das soziale Netz unseres Staates nicht greift und wo auch die Selbsthilfefähigkeit oder das soziale Umfeld nicht mehr ausreichen oder nicht vorhanden sind. Hier braucht es genau dieses zivilgesellschaftliche Engagement, um die Menschen vor persönlichen Katastrophen zu bewahren.“

Stephan Wefelscheid bedankt sich bei dem Vorstand und Beirat des Vereins für den fruchtbaren Austausch und freut sich auf zukünftige Gespräche.

Das Foto anbei zur freien Verwendung, Bildunterschrift: V.l.n.r.: Beate Neumann, Beiratsmitglied; Toni Bündgen, Beiratsmitglied; Stephan Wefelscheid; Dr. Stefan Zakrzewski, Beiratssprecher; Antonie Heider,