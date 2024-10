Caritas organisiert im November Selbststärkungstrainings für Schüler der Koblenzer Gymnasien und St. Franziskus Realschule Plus

Gemeinsam in einer Gruppe mit Gleichaltrigen die eigenen Stärken entdecken, (wieder-)finden, schätzen lernen und mit in den Alltag nehmen: Das Schulsozialarbeit-Team des Caritasverbandes bietet im November Selbststärkungstrainings für verschiedene Altersgruppen an. In Kooperation mit den Koblenzer Gymnasien und der St. Franziskus Realschule Plus sind Schüler der Klassen fünf bis sieben bzw. Jugendliche der Klassenstufen neun bis elf herzlich eingeladen.

Die Gruppenangebote gliedern sich in acht wöchentliche Treffen, die jeweils im Haus des Jugendrechts stattfinden (Neustadt 9, 56068 Koblenz). Beide Angebote sind kostenlos. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Klassen 5 – 7: Start am 14. November, Anmeldung bis zum 3. November

Klassen 9 – 11: Start am 12. November, Anmeldung bis zum 7. November

„Wir leben in einer insbesondere für junge Menschen sehr herausfordernden Zeit,“ berichtet Thorsten Lemke, Leiter der Ambulanten Jugendhilfe und Koordinator der Schulsozialarbeit. „Beide Trainings sind bewusst für verschiedene Altersgruppen konzipiert, damit die Teilnehmenden ihre individuellen Fähigkeiten wahrnehmen und bestmöglich stärken können.“

Das Schulsozialarbeit-Team des Caritasverbandes unterstützt Schüler der Koblenzer Gymnasien und der St. Franziskus-Schule. Darüber hinaus werden regelmäßig Ferienaktionen sowie Elternforen angeboten. Finanziert wird das Angebot durch die Stadt Koblenz, das Land Rheinland-Pfalz und das Bistum Trier.

Weitere Infos und Anmeldung:

www.caritas-koblenz.de/schulsozialarbeit