Engagement für den Spitzensport gewürdigt

Baden-Baden/Koblenz. Der rheinland-pfälzische Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner hat im Rahmen der Mitgliederversammlung die Ehrennadel des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) erhalten. Damit würdigt der Sportverband seine Verdienste um den deutschen Sport.

Nach der Begründung gehört Jürgen Häfner mit seiner Lotto-Gesellschaft zu den Aktivposten in der für den Leistungssport so wichtigen Lotterie Sieger-Chance, die als Zusatzspielmöglichkeit zur Lotterie GlücksSpirale ganz nebenbei auch noch die für den Sport ebenfalls wichtige Soziallotterie ergänze. Er ist seit 2014 Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz und war von 2019 bis 2021 Federführer im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB).

„Ich bin sehr stolz auf die Verleihung der Ehrennadel des DOSB“, sagte Jürgen Häfner: „Ich nehme diese Auszeichnung auch in Vertretung von Lotto Rheinland-Pfalz als Unternehmen des Sports und für den DLTB als großer Unterstützer des DOSB gerne entgegen. Wir stehen auch in Zukunft weiterhin partner-schaftlich ganz eng an der Seite des Sports.“

Der DOSB verleiht, gemäß seiner Ehrenordnung, die Ehrennadel an Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem organisierten Sport, die sich innerhalb oder außerhalb des DOSB besondere Verdienste um die Förderung und Entwicklung des Sports erwor-ben haben. Sie wurde 2009 erstmals vergeben.