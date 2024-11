Neuwied (ots) – Neuwied – Am 28.11.2024 wurde in der Augustastraße ein E-Scooter kontrolliert, der kein Versicherungskennzeichen montiert hatte. Der 15jährige Fahrer gab an nicht gewusst zu haben, dass das Fahrzeug versichert werden muss.

Es wurde eine Strafanzeige gestellt und der E-Scooter sichergestellt.