Seit September führt die Stadtbibliothek Koblenz wieder in der Onleihe E-Learning-Angebote. Unabhängig von festen Kurszeiten und im eigenen Lerntempo können Bibliothekskunden von überall Online-Kurse nutzen.

Das Angebot der Stadtbibliothek umfasst die beiden renommierten Plattformen „LinguaTV“ mit Online-Sprachkursen auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache sowie „linkedin“ mit Trainings, z. B. zu Bildbearbeitung, Internet, Animation, Video & Audio, IT/Computer oder Business-Skills.

Die Nutzung ist denkbar einfach. Die Authentifizierung erfolgt über die Onleihe Koblenz, bevor man dann auf die Lernplattform weitergeleitet wird. Alle Angebote sind für die aktiven Nutzer:innen der Stadtbibliothek Koblenz kostenfrei.

Das digitale Lernen ist im Sinne eines lebenslangen Lernens eine große Erleichterung und Bereicherung. Die Stadtbibliothek versteht die erweiterten digitalen Angebote als Ergänzung zu dem umfangreichen Medienbestand zum Thema Lernen in der Bibliothek. In der Onleihe der Stadtbibliothek stehen zudem Romane, Sachbücher, Schülerhilfen, Hörbücher und Zeitschriften in digitaler Form zur Nutzung zur Nutzung als E-Medien bereit.