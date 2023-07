Deich, Limes und Raiffeisen: Führungen am 6. und 13. August

Wie die Stadt Neuwied zu ihrem Deich kam? Wo die Römer ihre Spuren hinterlassen haben? Und wie Raiffeisen Neuwied prägte? Auf all diese Fragen erhalten am Sonntag, 6. August, und am Sonntag, 13. August, Interessierte Antworten. Denn dann bietet die Neuwieder Tourist-Information erneut drei spannende Führungen an.

Als erstes steht die Deichführung am Sonntag, 6. August, auf dem Programm. Bei dem informativen Spaziergang entlang des Neuwieder Schutzwalls erfahren die Teilnehmenden allerlei Wissenswertes rund um das imposante Bauwerk. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Deich-Informationszentrum in Schlossnähe. Von dort aus führt die Tour über die komplette Deichmauer und über ein Stück des anschließenden Erddeichs.

Ein anderer Schutzwall, der die Region prägt, kann dann eine Woche später in den Fokus genommen werden: Am Sonntag, 13. August, wird die zweite Tour der Limes-Führung per Fahrrad gemeinsam mit einem Limes-Cicerone geradelt. Dabei werden die Spuren der Römer vom Kastell Niederbieber über das Kastell Anhausen bis zum Burgus nach Engers erkundet. Treffpunkt ist um 11 Uhr die Stadtgalerie Mennonitenkirche, Schlossstraße 2.

Wer am 13. August nicht in die Pedale treten möchte, kann stattdessen den Spuren des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Heddesdorf folgen. Teilnehmende treffen sich um 14 Uhr am Raiffeisen-Denkmal gegenüber dem Roentgen-Museum. Die Führung beschäftigt sich vor allem mit seinem Wirken in Heddesdorf, wo der Sozialreformer viele Jahre lebte und arbeitete.

Die Kosten für die Deichführung und die Führung auf Raiffeisens Spuren betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die Teilnahme an der Fahrradtour kostet 9 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist für alle drei Führungen bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.