Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt…

Koblenz (ots) – Gestern ereignete sich um 14:32 Uhr, hier in Koblenz ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es dazu, dass der Fahrzeugverkehr auf der B9 ins Stocken geriet und teilweise zum Stillstand kam. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin befuhr die B9 aus Richtung Saarplatz kommend in Richtung Boppard. Hier fuhr sie auf einen verkehrsbedingt anhaltenden PKW auf und schob diesen nach vorne auf einen weiteren PKW. Der Zusammenstoß war derart massiv, dass in den beiden stehenden Fahrzeugen insgesamt drei Insassen verletzt wurden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 12.02.2020