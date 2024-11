Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis bieten am 7. Dezember eine Familienfahrt zum Weihnachtsmarkt in Aachen an

Kreis Neuwied. Gäste wissen zu schätzen, dass sich in der Region Rhein-Westerwald die Vorweihnachtszeit trefflich genießen lässt. Zuweilen lohnt aber auch ein Abstecher über den eigenen Tellerrand hinaus: Eine „Oh Du fröhliche“ Auszeit vom Alltag bieten dementsprechend die drei Jugendpflegen der Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis mit ihrer Familienfahrt zum Weihnachtsmarkt in Aachen am Samstag, den 7. Dezember 2024 an.

Der Weihnachtsmarkt gehört zu den schönsten und historischsten in Deutschland. Vor der beeindruckenden Kulisse des Aachener Doms und Rathauses verwandelt sich die Innenstadt in ein festliches Paradies, das Jung und Alt begeistert. Die zahlreichen Stände und das vielfältige Rahmenprogramm bieten eine unvergessliche Erfahrung für Besucher jeden Alters – perfekt für einen gemütlichen Bummel, den Kauf besonderer Geschenke oder das Genießen kulinarischer Köstlichkeiten.

Es sind nur noch wenige Plätze frei. Anmelden können sich Familien mit Kindern. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5 Euro pro Person. Abfahrtsorte sind Montabaur, Oberhonnefeld und Altenkirchen (bitte bei der Anmeldung den gewünschten Abfahrtsort angeben). Anmeldung beim Kreisjugendamt Neuwied, Simone Höhner per E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de