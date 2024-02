“Leichter Einstieg in das variantenreich Solo- und Begleitspiel der klassischen Gitarre an der vhs – Aufbaukurs”

Mit einfachen Fingersätzen und schnell erlernbaren Fingerspieltechniken aus der traditionsreichen Gitarrenmusik lassen sich schnell die ersten mehrstimmigen Solostücke mit der Gitarre spielen. In Kombination mit den neuen Anschlagtechniken aus der Moderne ist das Solo- und Begleitspiel variantenreicher und rhythmischer geworden.

Das Mitbringen einer klassischen Konzertgitarre ist erforderlich.

Beginn: Fr. 16.02.2024, 17-18:30 Uhr (15x freitags), vhs Saal 1, Betrag: 108 €

“Kalligraphie als Auszeit an der vhs”

Kalligraphie ist die Kunst des Schönschreibens mit Feder, Tusche oder anderen Schreibwerkzeugen. Sie gehört zu den meditativsten Tätigkeiten, die in der Geschichte der Menschheit entwickelt wurden. Kalligraphie ist weiterhin lebendig und erlebt heute eine Renaissance. Unter Berücksichtigung des künstlerischen Prozesses werden theoretische und praktische Grundlagen der Kalligraphie vermittelt. Bitte mitbringen: Tinte, Tuschen, Federhalter, Breitfedern 1 mm – 5 mm, geeignete Papiere

Beginn: Fr. 16.02.2024, 18-21 Uhr (5x/14-tägig), vhs Raum 112, Betrag: 36 €

“Mein geliebtes Skizzenbuch”

Mit diesem Kurs an der vhs möchte ich ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit bringen. Wir werden uns eine kleine eigene Welt in unser Skizzenbuch zaubern. Ich bringe in meinem Koffer viele wunderbare Illustrationstechniken (Illustration lateinisch: erleuchten) mit, die Sie in einen kreativen Prozess begleiten, den Sie nach diesem Kurs weiterführen können.

Wir werden schneiden, falten, malen, drucken und einiges mehr. Jeder kann mitmachen, der Freude am kreativen Tun hat.

Folgende Materialien für den Kurs bitte mitbringen: Moleskine Cahier Notizheft A5 Blanko (ganz wichtig: ohne Linien), Papierschneideschere, Papierkleber, 1 Kartoffel, ein paar Buntstifte (auf jeden Fall einen roten und einen blauen), wasserfester Fineliner.

Sa. 17.02.2024, 11-15 Uhr, vhs Raum U 10, Betrag: 27,50 €

“Auf besonderer Fotopirsch – Besondere Motive für besondere Menschen an der vhs”

Ein besonderer Ort für ein außergewöhnliches Präsent für einen liebenswerten Menschen wird fotografisch festgehalten. Es gibt in Koblenz viele Motive, die wunderschön sind und die kaum jemand kennt. In diesem Kurs lernen Sie nicht nur die Motivauswahl, sondern auch die gestalterischen Aspekte und den fotografischen Blick. Ziel ist es, neben der Einführung in die theoretischen Grundlagen, Ihre Ideen in die Praxis umzusetzen und zu einem einzigartig gestaltetem Geschenk werden zu lassen. Sie lernen die fotografischen Grundlagen, den professionellen Blick und die Bildauswahl je nach Verwendungszweck. Was muss man mitbringen: Einsatzbereite Kamera, Smartphone, Schreibzeug.

Beginn: Sa. 17.02.2024, 12-16:30 Uhr (3x samstags), vhs Raum 112, Betrag: 75,60 €