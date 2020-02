Digitalfotografie für Anfänger

Die vhs bietet einen Kurs für Anfänger in der Digitalfotografie Sie haben eine Digitalkamera gekauft oder planen, eine zu kaufen? Die Prospekte und Bedienungsanleitungen helfen Ihnen jedoch nicht weiter. Begriffe wie ISO-Einstellung, Blende, Verschlusszeit, Programmautomatik, Brennweite, JPEG-Datei u. ä. sagen Ihnen wenig oder nichts?

Dann sind Sie hier richtig.

Wir führen Sie mit viel Geduld in die Welt der digitalen Fotografie ein. Jeder darf alles fragen, auch das Einfachste. Neben dem theoretischen Unterricht ist auch eine Exkursion am 21.03.2020 von 13:00 – 14:30 Uhr und am 26.03.2020 eine Bildbesprechung geplant. Eigene Kamera bitte mitbringen.

Beginn: 27.02.2020 von 18:30 – 20:00 Uhr, 6x donnerstags in der vhs.

Kosten: 37,80 €

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder 0261 129-3702/-3711/-3730/3732/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.02.2020