Individuelle Beratung und Termine im zweiten Halbjahr 2026

Lahnstein. Ob im Urlaub, in der Bahn oder gemütlich auf der Couch – digitale Bücher sind ein leichter Begleiter. Doch gerade der Einstieg in die Welt der eReader und die Nutzung der Online-Bibliothek „Onleihe“ werfen oft technische Fragen auf. Um hier Licht ins Dunkel zu bringen, setzt die Stadtbücherei Lahnstein ihr erfolgreiches Beratungsangebot der eBook-Sprechstunden fort

Das Angebot richtet sich an alle, die Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien suchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um die erste Einrichtung eines neuen Geräts geht, Probleme beim Download von Büchern bestehen oder allgemeine Fragen zum Thema „Onleihe“ geklärt werden sollen.

Die Termine für das erste Halbjahr 2026 sind am Montag, 23. Februar, 17:00 Uhr; Donnerstag, 26. März, 16:30 Uhr; Freitag, 17. April, 16:00 Uhr; Montag, 11. Mai, 17:00 Uhr und Freitag, 19. Juni, 16:00 Uhr.

Besitzer eines eigenen eBook-Readers werden gebeten, dieses zur Sprechstunde mitzubringen, damit die Beratung direkt am eigenen Gerät stattfinden kann.

Für die Teilnahme an der eBook-Sprechstunde ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, telefonisch 02621 914292 oder per E-Mail an buecherei@lahnstein.de.

Zudem bietet die Stadtbücherei Lahnstein zum Schnuppern eBook-Reader der Marke Tolino Vision zur Ausleihe über den Ausleihkatalog an.

Der Katalog der Bücherei hält ein umfangreiches Sortiment an eBooks vor, die ganz bequem über die Onleihe ausgeliehen werden können. So haben Leserinnen und Leser rund um die Uhr Zugriff auf eine Vielzahl von digitalen Büchern – ganz einfach von zu Hause aus.