Am Dienstag, 27. Januar, lädt die Stadtbibliothek zu einer digitalen Montagsmaler-Spielrunde alle Kinder ab sieben Jahren ein.

Gespielt wird mit dem Spiel „Pictionary Air 2“, der modernen digitalen Version des bekannten Montagsmaler-Spiels. Dabei zeichnen die Kids Begriffe mit einem speziellen Malstift in die Luft, während die Zeichnungen in Echtzeit auf einer großen Leinwand erscheinen. Es wird in Teams gespielt, die beim Entstehen abstrakter Kunstwerke und kreativer Lösungsversuche mitfiebern.

Die Veranstaltung in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.