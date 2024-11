Henriette Vogt liest am Donnerstag, 21. November, für alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren in der StadtBibliothek im Forum Confluentes vor.

Vorgelesen wird die Geschichte „Dieser Tag ist schwer, denkt der Bär“ von Duncan Beedie.

Bei Bär geht heute einfach alles schief: Erst zieht er sich beim Brennholzsammeln einen schmerzhaften Splitter in die Tatze. Dann fällt ihm ein Baumstamm auf den Kopf. Und als es auch noch zu regnen beginnt, stolpert er in eine riesige Pfütze. Verzweifelt klagt er dem Frosch sein Leid. Der zeigt ihm, dass viele Dinge manchmal schlimmer aussehen, als sie wirklich sind. Und so wird es doch noch ein richtig schöner Tag für Bär…

Beginn ist ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek.