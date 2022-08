Bendorf (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Nacht vom 11.08.2022 auf den 12.08.2022 gegen Mitternacht zu dem Diebstahl eines weißen Wohnanhängers der Marke Hobby, welcher gegenüber des Anwesens August-Thyssen-Straße 10 in Bendorf/Rhein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf einem dortigen Parkstreifen abgestellt und gegen Diebstahl gesichert war. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Wohnanhänger durch bislang unbekannte Täter mit einem dunklen SUV wegbewegt. Die genaue Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden, dürfte aber im unteren 5-stelligen Bereich liegen. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.