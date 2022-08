Hausen (Wied) (ots) – Am 16.08., in der Zeit von 07:45 Uhr – 17:00 Uhr wurde die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz der Westerwaldklinik in Hausen/Wied geparkten PKW eingeschlagen und darin befindliche Wertgegenstände gestohlen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.

02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.