Am Donnerstag, 12.01.2023, ereignete sich zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Straße Zum Weyerdamm in Altenkirchen ein Zweiraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei männliche Täter einen, im Bereich eines Textilgeschäfts abgestellten Motorroller. Das Zweirad konnte kurze Zeit später beschädigt in der Fußgängerunterführung in der Kirchstraße aufgefunden werden. Offensichtlich versuchten die Täter, das Zweirad kurzzuschließen. Als dies misslang, ließen sie das Fahrzeug zurück. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden: Beide Personen waren ca. 175 cm bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Ein Täter trug unter einer schwarzen Jacke einen weißen Kapuzenpullover. Die zweite Person war mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.