Linz (ots) – Am Sonntag, 19.01.2025, 22:05 Uhr, kam es in Linz, Am Schoppbüchel, zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle. Zwei bisher unbekannt Täter verschafften sich unbefugt Zugang zum Werkgelände und entwendeten aus einer Lagerhalle einen Laubbläser, Stihl BR700. Anschließend entfernten sich die Täter mit einem PKW von der Tatörtlichkeit. Durch eine Zeugin erhielt die Polizei einen Hinweis auf die beiden Täter. Hierbei handelt es sich um zwei junge Männer mit dunkler Kleidung. Die Täter flüchteten mit einem dunklen PKW vom Tatort.