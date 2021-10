Kamp-Bornhofen (ots) – In der Nacht vom 12.10.2021 auf den 13.10.2021, zwischen 17:00 und 07:10 Uhr, kam es in der Zeilerstraße in Kamp-Bornhofen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Bei dem angegangenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Kleinwagen der Marke Ford, welcher am Fahrbahnrand der Zeilerstraße geparkt wurde. An diesem wurden die beiden Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen, sodass die unbekannten Täter Zugang zum Fahrzeuginneren erlangten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH