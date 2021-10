Rengsdorf (ots) – Am Dienstag, den 12.10., gegen 10:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Westerwaldstraße in Rengsdorf von Neuwied in Richtung Straßenhaus. Ein entgegenkommender PKW hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot. Es kam zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge, wobei der Spiegel des Anzeigeerstatters beschädigt wurde.

Der andere Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Neuwied fort. Bekannt ist lediglich, dass das flüchtige Fahrzeug weiß ist.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

