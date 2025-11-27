Bekannte Musikshow bringt große Hits in die Stadthalle

Lahnstein. Am 11. Januar 2026 kommt die „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ in die Stadthalle Lahnstein und verspricht einen Abend voller Emotionen, Erinnerungen und musikalischer Höhepunkte.

Auf der Bühne führen die mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin Gabriela Benesch und Alex Parker das Publikum auf eine bewegende Reise durch das Leben des berühmten Künstlers. Unter der Regie von Erich Furrer entsteht ein atmosphärischer Abend, der die großen Hits wie „Merci Cherie“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder „Aber bitte mit Sahne“ ebenso aufgreift wie Lieder aus späteren Jahren.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 11. Januar 2026 um 18.00 Uhr in der Stadthalle Lahnstein statt. Mehr Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen finden sich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Bildunterzeilen:

Gabriela Benesch und Alex Parker (Foto: Erich Furrer)