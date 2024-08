Musik Picknick und Nachhaltigkeitsfest am 24. August von 11 bis 14 Uhr in den Neuwieder Goethe-Anlagen – Experten treffen

Kreis Neuwied. Gute Neuigkeiten für alle, die immer mal einen Solarbotschafter des Landkreises fragen wollten, wie sie oder er das Thema „Erneuerbare Energien“ wohl bei sich zu Hause umgesetzt hat: Am kommenden Samstag, 24. August 2024, besteht im Rahmen des Creole Sommer Gelegenheit zum Expertentreff beim Musik Picknick und Nachhaltigkeitsfest von 11 Uhr bis 14 Uhr in den Goethe-Anlagen am Rhein.

Um sich Ideen für die eigene Energiewende zu holen, haben Besucherinnen und Besucher am Stand des SolarKreis Neuwied die Möglichkeit, mit Kreisklimaschutz-Managerin Janine Sieben sowie den Solarbotschafter Benjamin Prinz aus Hümmerich und Bernd-Steffen Großmann aus Rheinbreitbach ins Gespräch zu kommen. Das Fach-Trio informiert über Solaranlagen und kann auch bei vielen Detailfragen zur Umsetzung nützliche Orientierung geben. So erhalten die Besucher beispielsweise auch einen Eindruck von der Größe einer Balkon-PV-Anlage und der einfachen Technik, die dahintersteckt.

Die Solarbotschafter und Botschafterinnen des Kreis Neuwied sind selbst Besitzer von Solaranlagen und in vielen Ortsgemeinden ein neutraler Anlaufpunkt, wenn es um unabhängige Beratung zum Thema Strom und Wärme von Dach geht. Seit 2021 haben sich knapp 30 Privatpersonen dazu bereiterklärt, ihre Heim-Anlagen Interessierten unverbindlich zu zeigen und eventuelle Hemmnisse abzubauen. Dabei geht es lediglich um die Weitergabe von Informationen und Tricks von der ersten Idee bis zur ersten Steuererklärung abzuschauen, denn verkauft wird hier nichts.

Wer einen Solarbotschafter in seiner Nähe finden möchte, kann das über die Homepage der Kreisverwaltung Neuwied unter Solarkreis tun, oder sich unter Klimaschutz@kreis-neuwied.de melden.