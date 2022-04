Konzert am 10. April

Lahnstein. Am Sonntag, 10. April 2022 lässt die Gruppe „Saitenspinner“ auf der Bühne des städtischen Jugendkulturzentrums Lahnstein (JUKZ) den vertrauten Mix aus Liedern und Instrumentalstücken verschiedenster Länder und Epochen erklingen.

Durch den Einfluss von Stilelementen aus unter anderem Blues, Folk und Rock, die Verwendung akustischer Instrumente und den mehrstimmigen Gesang erhält die Musik der Gruppe ihren besonderen Charakter.

„Wir hoffen, dass mit dem Stormy-Monday-Konzert am 04. April und dem Saitenspinner-Konzert am darauffolgenden Samstag der Anfang einer musikalischen Veranstaltungs-Normalität ohne Unterbrechungen ist“, so Thomas Seggel, der zusammen mit Nasti Houshmand das Jugendkulturzentrum leitet. „Die Konzerte und Kulturveranstaltungen im JUKZ stellen ein belebendes Element in der Lahnsteiner Kulturlandschaft dar“, ergänzt diese.

Am Veranstaltungstag gelten die Vorgaben der dann gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung RLP sowie das Hygienekonzept des Jugendkulturzentrums.

Alle Infos auf einen Blick:

Sonntag, 10. April 2022

Einlass: 16.30 Uhr

Beginn: 17.00 Uhr

Eintritt: 12,00 Euro

Tickets und Infos: 02621 914 601, jukz@lahnstein.de.

Quelle Stadtverwaltung Lahnstein