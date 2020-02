Die Polizei Koblenz kontrollierte die Geschwindigkeit…

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 29.01.2020, führte die Koblenzer Polizei am frühen Nachmittag auf der B 49 aus Fahrtrichtung Dieblich vor dem Ortseingang Lay eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei kam eine sog. Laserpistole, also ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät, zum Einsatz. Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge gemessen. Bei einem Verkehrsteilnehmer stellte man eine Geschwindigkeit von 77 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h fest. Bei drei weiteren Fahrzeugen lagen die Überschreitung in einem Bereich, der mit einem Verwarnungsgeld geahndet wird. Darüber hinaus trug ein Fahrer nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt und ein anderer hatte den Führerschein nicht dabei. Die Polizei Koblenz wird auch künftig solche Kontrollen zu verschiedenen Zeiten durchführen. Hierbei wird natürlich nicht nur die Geschwindigkeit kontrolliert.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 30.01.2020