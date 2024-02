Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder Schüler der Musikschule der Stadt Koblenz an dem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb Jugend musiziert. Zur Teilnahme aufgerufen waren junge Talente im Alter von 9-18 Jahren in den Kategorien Klavier und ein Streichinstrument in der Duo-Wertung sowie Blasinstrumente und Zupfinstrumente in der Solowertung.

Die erste Runde im Regionalwettbewerb war für die 15 Teilnehmenden der Musikschule überaus erfolgreich. Mit 13 ersten Preisen und 2 zweiten Preisen qualifizierten sich die jungen Musiker ausschließlich in den vorderen Rängen. Acht junge Musiker fahren Mitte März zum Landeswettbewerb nach Mainz, wo die zweite Runde ausgetragen wird.

Die Musikschule der Stadt Koblenz freut sich über die guten Bewertungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Schulleiter Dominik Grimm hebt die besonderen Leistungen der Schüler hervor, die sich der anspruchsvollen Vorbereitung auf den Wettbewerb gestellt haben und dankt den Lehrerinnen und Lehrern für die hohe Unterrichtsqualität und ihren zusätzlichen Einsatz.

Die Preisträger im Einzelnen:

1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb: Samuel Solomon (25 Punkt, Gitarre solo, Klasse Prof. Hubert Käppel), Anne Terhorst (25 Punkte, Querflöte solo, Klasse Petra Cortijo Aragonés), Collin Esslinger (25 Punkte, Tuba solo, Klasse Dominik Misterek), Lukas Hazzan (24 Punkte, Gitarre solo, Klasse Russell Poyner), Laura Carolin Bläsius (24 Punkte, Querflöte solo, Klasse Petra Cortijo Aragonés), Alissa Dawidek (23 Punkte, Oboe solo, Klasse Monika Contarino), Adrian Wall (23 Punkte, Oboe solo, Klasse Monika Contarino), Kiyan Simsek (23 Punkte, Querflöte solo, Klasse Petra Cortijo Aragonés)

1. Preis ohne Weiterleitung: Loreley Krämer (25 Punkte, Oboe solo, Klasse Monika Contarino, in der Altersgruppe Ib gibt es aufgrund des Alters noch keine Weiterleitung zum Landeswettbewerb), Charlotte Vohland (22 Punkte, Querflöte solo, Klasse Petra Cortijo Aragonés), Taylan Koc (21 Punkte, Gitarre solo, Klasse Dirk Freier), Marie Fix (21 Punkte, Gitarre solo, Klasse Dirk Freier), Duy-Tam Tran (21 Punkte, Gitarre solo, Klasse Prof. Georg Schmitz)

2. Preis: Loreley Lerui Yuan (20 Punkte, Violine – Duo mit Klavier, Klasse Ruta Hazzan), Ziwen Wang (20 Punkte, Duo Klavier mit Violine, Klasse Tomoko Ichimura-Dittmann)