Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder Schüler der Musikschule der Stadt Koblenz an dem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb Jugend musiziert. Zur Teilnahme aufgerufen waren junge Talente im Alter von 9-18 Jahren in den Kategorien Streichinstrumente solo, Duo Klavier und ein Blasinstrument sowie Zupfinstrumente als Gruppe.

Die erste Runde im Regionalwettbewerb war für die 15 Teilnehmenden der Musikschule überaus erfolgreich. Mit 13 ersten Preisen und 2 zweiten Preisen qualifizierten sich die jungen Musiker ausschließlich in den vorderen Rängen. Sieben junge Musiker fahren Ende März zum Landeswettbewerb nach Mainz, wo die zweite Runde ausgetragen wird.

Die Musikschule der Stadt Koblenz freut sich über die guten Bewertungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Schulleiter Dominik Grimm hebt die besonderen Leistungen der Schüler hervor, die sich der anspruchsvollen Vorbereitung auf den Wettbewerb gestellt haben und dankt den Lehrerinnen und Lehrern für die hohe Unterrichtsqualität und ihren zusätzlichen Einsatz.

Die Preisträger im Einzelnen:

1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb: Noah Satinkuye (25 Punkte, Violine solo AG 5, Klasse Isabelle Roger); Safa Hazzan (24 Punkte, Popgesang-Klavier AG 4, Klasse Wolfram Schmitz); Loreley Yuan (24 Punkte, Violine solo AG 4, Klasse Ruta Hazzan); Dai-Minh Dang (24 Punkte, Violine solo AG 3, Klasse Dorothea Buchwald); Lukas Hazzan (24 Punkte, Popgesang-Gitarre AG 3, Klasse Russell Poyner); Laura Bläsius (23 Punkte, Duo Querflöte-Klavier AG 3, Klasse Petra Cortijo Aragonés); Zidan Wang (23 Punkte, Duo Klavier-Querflöte AG 3, Klasse Tomoko Ichimura-Dittmann); Alissa Dawidek (23 Punkte, Duo Oboe -Klavier AG 4, Klasse Monika Contarino)

1. Preis ohne Weiterleitung: Elias Michel (24 Punkte, Violoncello solo, keine Weiterleitung aufgrund der AG 1b, Klasse Mizuki Ideue); Raphael Völkel (24 Punkte, Violoncello solo, keine Weiterleitung aufgrund der AG 1b, Klasse Mizuki Ideue); Beatrice Orefice (23 Punkte, Violine solo, keine Weiterleitung aufgrund der AG 1b, Klasse Ruta Hazzan); Annamaria Orefice (22 Punkte, Violoncello solo AG 2, Klasse Mizuki Ideue); Juliane Diefenthal (21 Punkte, Violine solo AG 3, Klasse Ruta Hazzan)

2. Preis: Marie Fix (20 Punkte, Gitarren-Duo AG 3, Klasse Dirk Freier); Michelle Buzakovic (20 Punkte, Gitarren-Duo AG 3, Klasse Dirk Freier);