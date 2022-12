Am 8.12.2022 ist die Autorin Sonja Roos in der StadtBibliothek Koblenz zu Gast und liest aus ihrem neuen Roman „Die Lavendeljahre“. Die spannende Familiengeschichte, die in den zweiten Weltkrieg zurück reicht, wurde durch das Leben ihres Vaters inspiriert.

Isabelle Steinmann ist 77 Jahre alt und schwer krank. Einmal noch möchte sie nach Frankreich reisen, wo sie aufgewachsen ist, und engagiert als Begleiter und Pfleger einen ehemaligen Sträfling. Ihre Tochter Carole macht sich Sorgen und fährt kurzerhand mit. So begibt sich das Grüppchen auf eine Reise voller unerwarteter Wendungen, und Carole erfährt erst jetzt die Lebensgeschichte ihrer Mutter und lernt dadurch, auch ihr eigenes Leben neu zu begreifen.

Sonja Roos lebt mit ihrem Mann und ihren drei Töchtern im Westerwald. In Koblenz hat sie studiert, weshalb die Stadt ihre zweite Heimat ist.

8.12.2022, 19 Uhr

StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes, Zentralplatz 1

Eintritt: 4 €

Karten im VVK in der StadtBibliothek und an der Abendkasse