Ab sofort auf koveb.de für das Deutschlandticket registrieren

Einmal Deutschland für 49 Euro bitte! Das Deutschlandticket macht‘s möglich: Ab dem 1. Mai können Fahrgäste bundesweit Bus und Regionalbahn für 49 Euro monatlich nutzen. Bereits ab sofort ist die Registrierung für das Ticket bei der koveb möglich – schnell und unkompliziert über das neue koveb-Onlineportal. „Mit dem Deutschlandticket wird unser Nahverkehr für alle einfacher zugänglich und für viele erheblich kostengünstiger. Und das neue Onlineportal der koveb macht den Umstieg auf den ÖPNV umso leichter“, freut sich Oberbürgermeister David Langner.

Auf www.koveb.de/deutschlandticket können sich Fahrgäste ab jetzt für ihr Deutschlandticket registrieren: Nach Anmeldung und Abschluss des Abos erhalten die Kunden zum gewünschten Zeitpunkt automatisch ihr Deutschlandticket – per Mail oder Post. Denn neben dem Handyticket bietet die koveb das Deutschlandticket auch als Chipkarte an. „Uns ist bewusst, dass nicht alle Fahrgäste über ein Smartphone verfügen, daher haben wir uns entschlossen, unseren Kunden das Ticket auch in Form einer Karte zugänglich zu machen. Das ist einzigartig in der Region“, betont Hansjörg Kunz, Geschäftsführer der koveb. Die Chipkarte ist gegen eine einmalige Bearbeitungsgebühr ebenfalls über das Onlineportal erhältlich.

Zwar bietet das Onlineportal die Möglichkeit, Abos für mehrere Fahrgäste abzuschließen und zu verwalten – wer aber nicht über einen Internetzugang verfügt oder Unterstützung bei der Bestellung benötigt, erhält Hilfe über die koveb-Hotline oder im Bus-Infozentrum Löhr-Center. „Das Deutschlandticket ist ein Meilenstein für den Nahverkehr. Wir bieten unseren Kunden diesen Service an, weil es uns wichtig ist, dass wirklich alle teilhaben und dieses großartige Angebot nutzen können“, so koveb-Geschäftsführer Lars Hörnig.

Die Eckdaten zum Deutschlandticket auf einen Blick:

• Registrierung ab sofort unter www.koveb.de/deutschlandticket

• Gültig ab dem 1. Mai 2023

• 49 Euro monatlich

• Deutschlandweit im ÖPNV und SPNV fahren

• Digital per Abo und als Chipkarte erhältlich

• Personalisiert, nicht übertragbar

• Monatlich kündbar