Zurzeit können sich Interessierte in der Stadtgalerie Mennonitenkirche auf eine hochinteressante Zeitreise durch die Kunst- und Designgeschichte begeben. Eine besondere informative Gelegenheit eröffnet sich dafür am Sonntag, 6. November, um 14 Uhr bei der nächsten Führung mit Kurator Sebastian Jacobi. Für die Ausstellung „Design im Wandel der Zeit“ hat der bekannte Kunsthistoriker, Restaurator und Kunstsammler einen rund drei Jahrhunderte langen Zeitraum unter die Lupe genommen. Dabei treffen weltberühmte Exponate auf weniger bekannte Objekte, die zum Vergleichen einladen. Eine weitere Führung mit Sebastian Jacobi wird am Sonntag, 4. Dezember, ebenfalls um 14 Uhr angeboten.

Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.de wird gebeten. Die Führung kostet 3 Euro zuzüglich des Eintrittspreises. Dieser beträgt für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 4,50 Euro, Kinder ab 12 Jahren zahlen 2 Euro. Die Öffnungszeiten der Stadtgalerie Mennonitenkirche an der Schlossstraße 2 sind: Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 12 bis 18 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung. Weitere Informationen gibt es per E-Mail, telefonisch unter 02631 206 87 (Galerie) oder 02631 802 494 (Büro) und im Internet unter www.neuwied.de/galerie.html.

Zum Foto (Copyright Arndt Sauerbrunn): Kerzenleuchter (Entwurf um 1800) und Tischleuchte »BLO« von Marcel Wanders (Entwurf 2001)