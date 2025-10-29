Sport verbindet – das zeigt sich in Neuendorf jedes Jahr aufs Neue

Was 2021 mit dem Einweihungsturnier des neu errichteten Soccer Cages im Rahmen des Projekts Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf begann, hat sich längst zu einer beliebten Tradition entwickelt: Der Super Cage Cup begeistert junge Fußballfans und findet mittlerweile zweimal im Jahr statt.

Kürzlich war es wieder so weit – das zweite Turnier des Jahres 2025 wurde mit großer Vorfreude erwartet. Zunächst gingen die Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren an den Start, um um die begehrten Wanderpokale zu spielen. Anschließend zeigten auch die Jugendlichen ab 14 Jahren ihr fußballerisches Können und sorgten für spannende und faire Spiele.

Insgesamt traten sieben Mannschaften an, und auch wenn am Ende Pokale, Bälle und Sportbeutel vergeben wurden, stand doch eines ganz klar im Mittelpunkt: der Spaß am gemeinsamen Spiel. Die Atmosphäre war von Fairness, Teamgeist und gegenseitigem Respekt geprägt – ganz im Sinne des Mottos „Sport verbindet“.

Mit diesem erfolgreichen Turnier endet die Super-Cage-Cup-Saison 2025 – doch schon jetzt steht fest: Auch 2026 wird die schöne Tradition fortgesetzt. Dann heißt es wieder: Teamgeist und jede Menge Spaß im Soccer Cage Neuendorf!

Fotos: Stadtteilmanagement „Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf“/Johannes Kuhl