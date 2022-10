Das Odeon-Apollo-Kinocenter und das Kultur-und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz zeigen am31. Oktober 2020 um 18:00 Uhr:

Den Stummfilmklassiker

Der Glöckner von Notre Dame

(Mit Live-Musik von Santana Reinhardt am Klavier)

An Halloween geht es schaurig zu im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz. Denn nicht wie sonst hört das Publikum den Stimmen und Klagen der Figuren auf der Leinwand zu. Santana Reinhardt am Piano, haucht dem Film mit ihren eigenen Improvisationen Leben ein. So wird der Stummfilmklassiker nach dem Roman von Victor Hugo musikalisch begleitet.

Im Paris des späten 15. Jahrhunderts verliebt sich der missgestaltete Glöckner Quasimodo in das schöne Zigeunermädchen Esmeralda. Aber auch der böse Priester Jehan wirft ein Auge auf sie und befiehlt Quasimodo, sie für ihn zu entführen.

Quasimodo wird von der königlichen Wache erwischt und verhaftet, Esmeralda verliebt sich in ihren Retter Phoebus. Der eifersüchtige Jehan sticht Phoebus nieder und kann die Tat Esmeralda in die Schuhe schieben, die dafür zum Tode verurteilt wird.

Vor ihrer Hinrichtung wird sie von Quasimodo befreit, der sie im Glockenturm der Kathedrale Notre Dame versteckt…..

Die Tickets kosten normal 15€, ermäßigt 13€ und sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter www.odeon-apollo-kino.de

Termin: Montag, 31.10.2020, Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Apollo 3, Odeon-Apollo-Kinocenter, Löhrstr. 88, 56068 Koblenz

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.odeon-apollo-kino.de

Veranstalter: Stadt Koblenz, Kultur- und Schulverwaltungsamt und Odeon-Apollo-Kinocenter