Der Dozent Dr. Andreas Metzing vermittelt in diesem Kurs an der vhs Koblenz das Handwerkszeug für eine erfolgreiche Suche nach den eigenen Vorfahren. Am ersten Termin führt das Seminar in das systematische Erforschen mehrerer Ahnengenerationen, in die Arbeit mit familiengeschichtlichen Quellen und in das Lesen alter Handschriften ein. Auch die Möglichkeiten und Grenzen der Ahnenforschung im Internet kommen zur Sprache. Der zweite Termin findet als Exkursion in die Bopparder Außenstelle des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland statt, wo genealogische Originalquellen des 16. bis 20. Jahrhunderts angeschaut werden.

Das Seminar beinhaltet 3 Termine und beginnt am 05.04.2024 von 17:00-19:30 Uhr im Raum 113 der vhs. 2. Termin: 12.04.2024, 17:00-19:30 Uhr. 3. Termin: 13.04.2024, 10:00-12:30 Uhr. Kosten des Seminars: 42 €.