EM-Fieber steckt Neuwied an: Turnierwoche vom 1. bis 7. Juli

Fußball zum Mitfiebern gibt es aktuell in ganz Europa. Fußball zum Anfassen bringt das städtische Sportamt gemeinsam mit dem HSV Neuwied in der ersten Juliwoche ins Rhein-Wied-Stadion und auf die Kunstrasenplätze der Stadt. Um den begehrten Deichstadtpokal spielen 11 Teams in 15 Spielen vom 1. bis 7. Juli.

Gespielt wird in einem erneut angepassten Modus, der den Wünschen der Vereine entgegenkommt. Jeder Verein stellt eine Mannschaft – aus Fairnessgründen tritt für den höherklassig spielenden FV Engers die zweite Mannschaft an. Bei der Auslosung für die Qualifizierungsspiele wurde ein Freilos verteilt, über welches sich die TSG Irlich freuen durfte. Nach fünf KO-Spielen geht es für die sechs verbleibenden Teams in eine Gruppenphase mit zwei Gruppen bestehend aus jeweils drei Mannschaften. Hier spielt jeder gegen jeden. Abschließend werden in den Platzierungsspielen die Plätze 1 bis 6 ermittelt.

Die Spielpaarungen der Quali-Runde wurden bereits ausgelost: Am Montag, 1. Juli, treten um 19.30 Uhr im Rhein-Wied-Stadion der HSV Neuwied gegen FC Rojava Neuwied an, während zeitgleich auf dem Kunstrasen in Oberbieber die SG Neuwied gegen TUS Gladbach und auf dem Kunstrasen in der Bimsstraße die SG Feldkirchen-Hüllenberg gegen die Zweite des FV Engers auflaufen. Am zweiten Spieltag der Qualifizierungsrunde, Dienstag, 2. Juli, treten um 19.30 Uhr der VfL Oberbieber gegen CSV Neuwied an der Bimsstraße und VfL Wied Niederbieber gegen TuS Rodenbach in Oberbieber an. Ohne 90-minütiges Spiel kommt dank Freilos die TSG Irlich in die Gruppenphase.

Nur ein Tag ist spielfrei, bevor die je 45 Minuten langen Gruppenspiele folgen. Die Gruppe A, dazu gehören alle Teams, die sich am ersten Spieltag qualifiziert haben, spielt am Dienstag, 4. Juli, jeweils um 19, 19.50 und 20.40 Uhr im Rhein-Wied-Stadion um den Einzug in die finale Runde. Die restlichen fünf Mannschaften bilden Gruppe B, die am Freitag, 5. Juli, ebenfalls um 19, 19.50 und 20.40 Uhr im Rhein-Wied-Stadion spielt.

Das große Finale des Deichstadt-Fußball-Pokals steigt am Sonntag, 7. Juli. Die jeweils Drittplatzierten der Gruppenrunde spielen ab 11.30 Uhr um Platz 5. Zwischen den jeweils 90 Minuten dauernden Matches bekommen die Fans nur eine kurze Abkühlungspause. Denn schon um 13.45 Uhr kämpfen die Zweitplatzierten der Gruppenrunde um Platz 3 des Turniers. Das spannende Finalspiel bestreiten die jeweiligen Gruppensieger ab 16 Uhr im Rhein-Wied-Stadion.

Unterstützt wird das Turnier erneut von der Sparkasse Neuwied und der Bitburger Brauerei. Gemeinsam mit den Sponsoren freuen sich der HSV Neuwied und das Amt für Schule und Sport der Stadt Neuwied auf alle Fußballbegeisterten, die sich die spannenden Matches im Juli nicht entgehen lassen wollten. Weitere Informationen und den Spielplan zum Deichstadtpokal finden Fans online unter www.neuwied.de/deichstadtpokal.