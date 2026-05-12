Koblenz. Am 5. Mai wurden im Kloster Arenberg die Skulpturen „David und Goliath“ der Koblenzer Künstlerin Rita Klein im Rahmen der wöchentlichen Parkführung offiziell dem Kloster übergeben. Die frühere Kulturdezernentin Dr. Theis‑Scholz vermittelte die Schenkung der Figuren und sprach gemeinsam mit Mitarbeitenden des Klosters Dankesworte an die Künstlerin.

Albrecht Ruech, Schöpfungsbeauftragter des Klosters, erläuterte den Bezug der Szene zur Permakultur: Die biblische Erzählung stehe sinnbildlich für den Mut, sich großen Herausforderungen wie Umweltzerstörung, Ressourcenkrise und Klimawandel entgegenzustellen – mit Kreativität, Gemeinschaft und Zuversicht.

Für Rita Klein verkörpert die Darstellung von „David und Goliath“ den Sieg des vermeintlich Schwachen über den Starken, die Hoffnung angesichts großer Hindernisse und das Vertrauen darauf, dass mit Gottes Hilfe vieles gelingen kann.

Die beiden Skulpturen bereichern ab sofort den Kloster‑Naturpark, der den Hausgästen während ihres Aufenthalts zur Verfügung steht. Wer nicht übernachten möchte, kann den Park dennoch erleben: Über das buchbare Auszeit‑Tagesangebot steht er auch Gästen aus der näheren Umgebung offen, die sich eine kurze Auszeit ohne Übernachtung wünschen.

Weitere Informationen zum Kloster Arenberg finden sich unter www.kloster-arenberg.de.

Foto ( Beatrix Locker): „Kunst, die Mut macht: ‚David und Goliath‘ bereichern den Kloster‑Naturpark“

Alle abgebildeten Personen sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

( von links nach rechts: Bernhard Grunau, Elisabeth Zenner, Margit Theis-Scholz, Rita Klein, Albrecht Ruech