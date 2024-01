Zum erfolgreichen Abschluss des über drei Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten bürgerwissenschaftlichen Projektes Gruß & Kuss laden die Projektverantwortlichen alle Interessierten zur Abschlusstagung am 7. und 8. März 2024 an die Universität Koblenz ein.

Liebesbriefe verbinden und faszinieren Menschen seit jeher. Das Liebesbriefarchiv mit Sitz in Koblenz und Darmstadt, das einzige Archiv seiner Art, umfasst aktuell über 43.000 Liebesbriefe, E-Mails und Kurznachrichten aus insgesamt 52 Ländern und vier Jahrhunderten. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Citizen-Science-Forschungsprojektes Gruß & Kuss – Briefe digital. Bürger*innen erhalten Liebesbriefe öffnete das Archiv seine Tore erstmals auch für die interessierte Öffentlichkeit. In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen erforschten und digitalisierten Bürger*innen seit April 2021 private, authentische Liebesbriefe aus dem Liebesbriefarchiv. Nun endet dieses außergewöhnliche Projekt planmäßig im März 2024.

Zum Projektabschluss laden die Verbundpartner*innen der Technischen Universität Darmstadt, der Universität Koblenz, der Hochschule Darmstadt und der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt sowie das Gruß & Kuss-Projektteam zur Abschlusstagung am 7. und 8. März 2024 an die Universität Koblenz ein. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Vorträge zu Citizen Science, der Liebesbriefforschung sowie interaktiven Diskussionen wird auch das Projekt Gruß & Kuss reflektiert und die daraus gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse öffentlich präsentiert. Parallel zur Tagung gibt es eine Poster- und Liebesbriefausstellung.

Eingeladen sind Fachkolleg*innen, Wissenschaftler*innen, Studierende, Bürgerwissenschaftler*innen sowie alle sonstigen Interessierten. Es fallen keine Tagungs- oder Teilnahmekosten an. Für Verpflegung ist gesorgt. Weitere Informationen, das komplette Tagungsprogramm mit allen Vortragstiteln sowie Anmeldemöglichkeiten sind verfügbar auf der Website des Liebesbriefarchivs unter:

Um Anmeldung wird gebeten unter https://liebesbriefarchiv.de/projekt-gruss-kuss/abschlusstagung/ Die Anmeldefrist endet am 11. Februar 2024.

Gruß & Kuss – Briefe digital. Bürger*innen erhalten Liebesbriefe

Gruß & Kuss ist ein für drei Jahre – von April 2021 bis März 2024 – vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Citizen-Science-Projekt. Im Rahmen des innovativen Forschungsprojekts erschließen, digitalisieren und analysieren Wissenschaftler*innen und interessierte Bürger*innen private Liebesbriefe, die im Liebesbriefarchiv Koblenz-Darmstadt verwahrt werden. Liebesbotschaften und ihre mediale Vermittlung sollen als wertvolles kulturelles Gedächtnis (digital) bewahrt werden. Gleichzeitig möchte Gruß & Kuss das Verständnis für die eigene Sprache als kulturschaffendes Werkzeug vermitteln und die mitforschenden Bürger*innen in ihrer Selbstwahrnehmung als Träger*innen von Kultur bestärken. Bürgerforscher*innen werden durch verschiedene Partizipationsmöglichkeiten in den Forschungsprozess eingebunden und methodisch von Wissenschaftler*innen begleitet.

Das Projekt wird als Verbund zwischen der Technischen Universität Darmstadt (TUDa), der Universität Koblenz (UK) sowie der Hochschule Darmstadt (h_da) und der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (ULB) durchgeführt.

Weitere Informationen finden sich unter: https://liebesbriefarchiv.de/projekt-gruss-kuss/