Nachtschwärmer in Koblenz haben gleich mehrere Gründe zur Freude: Das kulturelle Leben in Koblenz wird immer mehr ausgeweitet – und die Busse der koveb sorgen für eine entspannte Fahrt in die Innenstadt und auch wieder nach Hause. Zukünftig sogar noch später: Ab Freitag, 08.10.2021, fahren die Nachtbusse der koveb bis 3:30 Uhr.

Die koveb-Nachtbusse sind in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag sowie vor vielen Feiertagen unterwegs. Bis vor Kurzem fuhren sie coronabedingt gegen 23:30 Uhr, 00:30 Uhr und 01:30 Uhr. Nun wird das Angebot erweitert: Die Nachtbuslinien N2, N3, N5, N6, N7, N9 sowie die Linie 8 fahren zukünftig zusätzlich gegen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr von der Koblenzer Innenstadt in die Stadtteile.

Weitere Informationen gibt es auf koveb.de. Mehr zu den Fahrplänen auf koveb.de/fahrplaene/, das Liniennetz auf koveb.de/liniennetz/ sowie im Interaktiven Liniennetzplan.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz