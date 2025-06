Ein Konzertabend im Theater Lahnstein

Lahnstein. Am Sonntag, 22. Juni 2025 lädt der Jazzclub Koblenz in Zusammenarbeit mit dem Theater Lahnstein zu einem musikalischen Highlight der besonderen Art: Der international gefeierte Cellist Matthieu Saglio bringt mit seinem Soloprogramm „Das Cello mit tausend Akzenten“ einen unverwechselbaren Klangkosmos auf die Bühne.

Der in Frankreich geborene und heute in Valencia lebende Künstler gilt als einer der innovativsten Cellisten seiner Generation. Nach einer klassischen Ausbildung am renommierten Conservatoire de Rennes hat Saglio das Cello aus seinem traditionellen Kontext befreit und die Fusion mit der spanischen Flamencotradition etabliert – insbesondere mit seiner Band Jerez-Texas, mit der er seit 2002 um den Globus tourt.

Parallel dazu verfolgt Matthieu zahlreiche Solo-, Duo- und Bandprojekte und ist ein gefragter Begleiter in verschiedensten Formationen. Dazu zählt auch das Trio NES, mit dem er drei Jahre nach seiner Gründung das Album Ahlam (2018) beim renommierten deutschen Label ACT veröffentlichte. Von der internationalen Presse einhellig gefeiert, spielt das Trio nun intensiv in ganz Europa. Aber auch Matthieus Qualitäten als Komponist sind regelmäßig in Original-Soundtracks für Theater oder Fernsehen zu hören.

Bei seinem Schaffen leitet ihn als Künstlerbotschafter der Internationalen Yehudi Menuhin Stiftung vor allem ein Ziel: einen Dialog zwischen seinem Instrument und anderen Kulturen zu eröffnen.

Das Konzert im Nassau-Sporkenburger Hof beginnt am 22. Juni um 19.00 Uhr, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Tickets sind online unter www.ticket-regional.de/lahnstein sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz.

Bildunterzeilen:

Matthieu Saglio (Foto: Jazzclub Koblenz e.V.)