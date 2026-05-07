Im Mai begehen die Museen weltweit den Internationalen Museumstag, so auch das Mittelrhein-Museum im Forum Confluentes in Koblenz. Bei ganztägig freiem Eintritt erwartet die Besucher am Sonntag, 17. Mai, das folgende, ebenfalls kostenfreie Programm:

Um 13 Uhr findet eine Führung mit Peter Paul Pisters durch die aktuelle Sonderausstellung „Koblenz wird modern. Die Kunst der 1920er Jahre“ statt. Für 15 Uhr ist dann die Finissage bzw. ein Ausstellungsgespräch mit Dr. Katharina Thielen, Leiterin des Stadtarchivs, und Peter Paul Pisters in der Kabinettausstellung „Traum vom Malen. Bertha Falckenberg (1867 – 1951)“ vorgesehen.

Foto: Heinrich Hartung | Markt | 1924 | Bildrecht: Mittelrhein-Museum | Repro: Thomas Hardy