Koblenzer Bündnis für Familie informiert Grundschulkinder und ihre Eltern mit Hausaufgabenheften über die Aktion „Schängel in Sicherheit“

KOBLENZ. Es gibt Themen, die sind immer aktuell – und über sie muss stetig informiert werden. „Schängel in Sicherheit“, die Rettungsinsel-Aktion für kleine Koblenzerinnen und Koblenzer des Bündnisses für Familie, gehört in diese Kategorie: Mehr als 190 Anlaufstellen für Kinder in Not gibt es mittlerweile in den Geschäften, Behörden, Bildungseinrichtungen, Apotheken und Banken der Stadt. Hier können die jungen Bürgerinnen und Bürger sich in Sicherheit bringen, wenn sie in – tatsächlicher oder vermeintlicher – Gefahr sind.

Weil nicht zuletzt Grundschüler auf dem Schulweg von der Aktion profitieren sollen, kombiniert das Familienbündnis „Schängel in Sicherheit“ seit Jahren mit einem anderen Projekt: den Hausaufgabenheften, die in der ersten Woche nach den großen Ferien kostenlos an den Grundschulen der Stadt verteilt werden. Auch in diesem Jahr sind es besonders die Erstklässler und ihre Eltern, die das Bündnis im Blick hat. „Zwar gibt es Schängel in Sicherheit schon seit 13 Jahren und man sollte meinen, jede Mutter und jeder Vater hat schon mal davon gehört. Aber wir wissen natürlich auch, dass solche Themen meist erst dann in den Blickpunkt rücken, wenn die eigene Familie davon berührt ist“, sagt Bündniskoordinatorin Minka Bäumges.

Also werden auch diesmal in den ersten Tagen des neuen Grundschuljahres wieder Hefte an die Klassen verteilt. Neben der Möglichkeit, die Hausaufgaben einzutragen, finden sich viele Informationen in der kleinen Broschüre – etwa zu Ferienbetreuungen, Büchereien und Museen oder den Ansprechpartner*innen der städtischen Jugendarbeit. Das Top-Thema aber bleibt „Schängel in Sicherheit“, erkennbar an der knallroten Kappe. Die leuchtet einem nicht nur von der Titelseite des Heftes entgegen, sondern auch als Aufkleber in den Schaufenstern der Partner in Koblenz, die sich an der Aktion beteiligen.

Nähere Informationen zum „Koblenzer Bündnis für Familie“ gibt´s im Internet unter www.familienbuendnis-koblenz.de oder bei Minka Bäumges, Telefon: 0261/ 1292305,

Mail: info@familienbuendnis-koblenz.de