Neuwieder Sonnenlandschule erhält Spende über 3.500 Euro

Seit vielen Jahren ist der Charity Walk fester Bestandteil im Terminkalender der Neuwieder Ahmadiyya-Gemeinde. Auch in diesem Jahr sammelten die Gemeindemitglieder bei dem Laufevent während der Neuwieder Markttage wieder fleißig Spenden, die dann verschiedenen Institutionen zu Gute kommen sollten. Über 3.500 Euro kamen allein für die Neuwieder Sonnenlandschule zusammen. Schulleiterin Ina Mang freute sich bei der Scheckübergabe über die großzügige Zuwendung und dankte dem Imam Mudassar Ahmed, der die Spende im Namen der Gemeinde und in Beisein von Oberbürgermeister Jan Einig überreichte. Mit dem Geld möchte die Sonnenlandschule sogenannte „Flüstersofas“ anschaffen. „Das sind Sofas, die über eine hohe Rückenlehne verfügen und den Kindern im oft lauten Grundschulalltag als Ruheinsel dienen können“, erklärte Mang.

Oberbürgermeister Einig, der die Schirmherrschaft für den Charity Walk übernahm und den Kontakt zur Sonnenlandschule hergestellt hatte, lobte das langjährige soziale Engagement der Glaubensgemeinde und freute sich über das „herausragende Ergebnis“, das beim diesjährigen Charity Walk erzielt werden konnte. Imam Ahmed betonte, dass es der Gemeinde ein wichtiges Anliegen sei, sich in Neuwied sozial zu engagieren. Insbesondere für Kitas und Schulen spendet die Ahmadiyya-Gemeinde gerne, denn: „Die Kinder sind unsere Zukunft“, so der Theologe.

Bildunterschrift:

Gemeinsam mit Gemeindemitgliedern überreichte Mudassar Ahmed (2.v.r.), Imam der Neuwieder Ahmadiyya-Gemeinde, der Sonnenlandschule einen Scheck über 3.500 Euro. Schulleiterin Ina Mang (3.v.l.) und Oberbürgermeister Jan Einig (3.v.r.) freuten sich über die großzügige Spende.

Foto: Felix Banaski