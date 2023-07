Wie wahrscheinlich den Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Ortsteile Wallersheim und Neuendorf bereits aufgefallen ist, kommt es aktuell zu erheblichen Staus an der Lichtsignalanlage der Andernacher Straße.

Die Ampelschaltung im Bereich der Bahnunterführung am DB-Museum war monatelang für den Durchgangsverkehr von der B9 nach Wallersheim und zur B9 freigeschaltet. Aufgrund der Baustelle an der Rheinkaserne und der damit verbundenen Sperrung brauchte hier kein zusätzlicher Verkehr berücksichtigt werden.

Vor einigen Wochen wurde diese Straßensperrung erfreulicherweise aufgehoben. Leider bilden sich seitdem, vor allem morgens, lange Staus an der Lichtsignalanlage bis weit in die Werner-von-Siemens-Straße bzw. in der anderen Fahrtrichtung bis auf die Abfahrt der B9.

Nach Rücksprache mit unserem Baudezernenten Bert Flöck konnte der Grund für die langen Schaltzeiten gefunden werden. „Bei der Kanalbaumaßnahme in der Andernacher Straße wurden die Schleifen zur Grünzeitanforderung in der Zufahrt Rhein-Kaserne zerstört und auf eine Daueranforderung umgestellt“ so Flöck. Auf Anfrage der CDU-Wallersheim, wird nun eine Grünzeitanforderung mit Hilfe von Verkehrskameras eingearbeitet, weshalb in kürze nicht mehr mit morgendlichen Staus zu rechnen ist.