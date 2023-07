Lahnstein (ots) – Fahrraddiebstähle

In der Nacht von Samstag, den 22.03.2023 auf Sonntag, den 23.07.23, wurden auf dem Wohnmobilstellplatz in Lahnstein in der Johannesstraße mehrere Fahrräder entwendet. Insgesamt wurden vier Fahrräder entwendet, davon zwei E-Bikes. Die Fahrräder waren verschlossen und befanden sich direkt an den Wohnmobilen der Geschädigten. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit in der späten Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden liegen. Höchstwahrscheinlich haben mehrere Personen gemeinschaftlich den Diebstahl begangen, ein Abtransport des Diebesgutes durch ein in der Nähe befindliches Transportmittel wird nicht ausgeschlossen.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsunfallgeschehen

Das Verkehrsunfallgeschehen verlief im Berichtszeitraum ruhig. Es ereigneten sich insgesamt 8 Verkehrsunfälle. In drei Fällen wurde jeweils ein Unfallbeteiligter leicht verletzt, ein Krankenwagen war vor Ort allerdings nicht erforderlich. Ansonsten blieb es zum Glück nur bei Sachschäden.

Quelle: news aktuell GmbH