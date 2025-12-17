Besonderheiten zu den Fahrplänen / Nachtbusse fahren in der Silvesternacht

Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel sind die Busse der koveb für ihre Fahrgäste unterwegs. Wie in den Vorjahren werden die Fahrpläne an Weihnachten und Silvester an die veränderte Nachfrage angepasst.

Fahrplaninformationen zu den Weihnachtsfeiertagen

An Heiligabend gilt der Samstagsfahrplan mit Einschränkungen. Nach 16:00 Uhr verkehren die Nachtbusse, die im Fahrplan mit einem „H“ gekennzeichnet sind.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Der Linienverkehr wird gegen 09:00 Uhr aufgenommen.

In den Nächten vom 24./25. und 25./26. Dezember werden keine Nachtbusse angeboten.

Busverkehr zum Jahreswechsel

An Silvester gilt der Samstagsfahrplan. Die Nachtbusse der koveb fahren in der Silvesternacht: Die letzte Fahrt startet gegen 3:30 Uhr von der Innenstadt in die jeweiligen Stadtteile.

Am Neujahrstag gilt der Sonntagsfahrplan; der Betrieb wird gegen 9:00 Uhr aufgenommen.

Genauere Informationen hierzu können den Anmerkungen/Fußnoten der jeweiligen Fahrpläne entnommen werden.

Weihnachtsmarkt Immendorf

Wegen des Weihnachtsmarkts in Immendorf am 23. Dezember starten und enden die Busse in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr an der Haltestelle „Ringstraße/Kloster“.