Besonderheiten zu den Fahrplänen

– Nachtbusse fahren in der Silvesternacht regulär

Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel sind die Busse der koveb für ihre Fahrgäste unterwegs. Wie in den Vorjahren werden die Fahrpläne an Weihnachten und Silvester an die veränderte Nachfrage angepasst.

Fahrplaninformationen zu den Weihnachtsfeiertagen

An Heiligabend gilt der Samstagsfahrplan. Nach 16:00 Uhr wird vom regulären Busnetz auf das Nachtnetz an Samstagen umgestellt. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Der Linienverkehr wird gegen 09:00 Uhr aufgenommen.

In den Nächten vom 24./25. und 25./26. Dezember werden keine Nachtbusse angeboten.

Busverkehr zum Jahreswechsel

An Silvester gilt der Samstagsfahrplan. Die Nachtbusse der koveb fahren in der Silvesternacht regulär: Die letzte Fahrt startet gegen 3:30 Uhr von der Innenstadt in die jeweiligen Stadtteile.

Am Neujahrstag gilt der Sonntagsfahrplan, wobei der Betrieb gegen 9:00 Uhr aufgenommen wird.

Genauere Informationen hierzu können den Anmerkungen/Fußnoten der jeweiligen Fahrpläne entnommen werden.