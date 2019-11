Buslinie 13 muss umgeleitet werden

Ab Montag, 18.11.2019 bis voraussichtlich Dienstag, 10.12.2019 werden Bauarbeiten im Keltenring im Stadtteil Güls unter Vollsperrung durchgeführt.

Aufgrund der Vollsperrung muss die Linie 13 umgeleitet werden. Die Linie 3 ist von dieser Baumaßnahme nicht betroffen.

In Richtung Bisholder fahren die Busse der Linie 13 ab der Haltestelle „Moselbrücke“ weiter über die B 416 zur Haltestelle „Laubenhof“ in der Karl-Mannheim-Straße. Von dort geht es weiter über die Ludwig-Denkel-Straße und Bisholderweg nach Bisholder.

Im Bisholderweg wird zwischen Keltenring und der Karl-Möhlig-Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle „Keltenring“ wird aufgehoben.

Die Rückfahrt in Richtung Zentrum erfolgt auf dem gleichen Fahrweg der Hinfahrt. In Fahrtrichtung Zentrum hält die Linie 13 ersatzweise an der RMV-Haltestelle „Moselbrücke“, die kurz vor der Eisenbahnbrücke an der B 416 liegt.

Die Haltestellen „Güls Bf./Alte Schule“ und „Moselbrücke“ in der Teichstraße können während der Baumaßnahme nur von der Linie 3 bedient werden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.11.2019