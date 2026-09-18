Am Freitag, den 25. September 2026, verwandelt sich der Koblenzer Münzplatz zum zweiten Mal in einen lebendigen Treffpunkt für junge Menschen. Anlässlich des bundesweiten Tages der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), initiiert durch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Offene Kinder- und Jugendarbeit, präsentieren sich die vielfältigen Treffs und Jugendzentren der Stadt. Mit dabei sind das Haus der offenen Tür (HoT), das Jugendhaus am Moselring (JaM Club), der X-Ground, das Spielhaus, das Jugend- und Bürgerzentrum auf der Karthause, der Maulwurf, die Mobile Jugendarbeit sowie die Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich.

​In der Zeit von 13 bis 19 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Im Mittelpunkt stehen das Mitmachen und Ausprobieren: Auf der Rock-Mobil-Bühne sorgt Live-Musik junger Bands für die passende Atmosphäre, während ein offener „Beat/Connect“-Workshop in Kooperation mit Music Live e. V. zum musikalischen Experimentieren einlädt. Wer es sportlich oder kreativ mag, kann seine Geschicklichkeit beim Kistenklettern unter Beweis stellen oder sich bei einer „Wall of Fame“ -Spray-Aktion künstlerisch austoben. Zahlreiche weitere Mitmachangebote runden den Nachmittag ab und bieten eine ideale Gelegenheit, die verschiedenen Einrichtungen und ihre Akteure unverbindlich kennenzulernen.

​Der Aktionstag ist jedoch mehr als nur ein buntes Fest; er transportiert eine wichtige gesellschaftliche Botschaft. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit versteht sich als essenzieller Freiraum für junge Menschen bis 27 Jahre. Abseits der klassischen und oft fordernden Strukturen von Schule oder Sportvereinen bietet sie einen Ort ohne Leistungsdruck und vorgefertigte Rahmenbedingungen. Vielmehr stehen hier die eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen im Vordergrund. Es wird ein geschützter Rahmen geschaffen, um Freundschaften zu schließen, sich selbst auszuprobieren und die eigene Persönlichkeit zu entfalten.

​Ziel der Veranstaltung ist es, genau diese wertvolle pädagogische Arbeit sichtbarer zu machen und aufzuzeigen, welche vielfältigen Türen jungen Menschen in Koblenz offenstehen. Die beteiligten Jugendeinrichtungen laden alle Interessierten herzlich dazu ein, auf dem Münzplatz vorbeizuschauen, Neues zu wagen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.