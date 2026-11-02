Die Bundesgartenschau 2029 wirft ihre Blüten voraus: Auch in Koblenz wird der eigens für das Obere Mittelrheintal entwickelte BUGA-Staudenmix bereits sichtbar. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen hat drei Flächen in Lützel und Stolzenfels neu bepflanzt. Tatkräftige Unterstützung erhielt das Stadtgärtnerteam dabei vom Staudenteam der Freunde der Bundesgartenschau Koblenz e. V. „Wenn es um Premium-Grünflächen in Koblenz geht, hilft das Staudenteam der BUGA-Freunde immer gerne“, sagte Vorstandsmitglied Wolfgang Dreyer.

Mehr Farbe und Leben für öffentliche Flächen

In Lützel liegt die rund 100 Quadratmeter große Fläche direkt unter der Balduinbrücke am „Schüllerplatz“. Hier ersetzen schattenverträgliche Stauden den bisherigen Efeubewuchs, der den Bereich eher trist und düster wirken ließ. Die neuen Blühpflanzen sollen den Standort attraktiver machen und für Abwechslung sorgen. Rund 1.300 Blühpflanzen und Gräser wurden hier gepflanzt, um einen möglichst dichten Bewuchs zu erreichen. Dies verhindert das Aufkeimen von Wildkräutern und erleichtert die Pflege. Zu den Leitstauden zählen hier unter anderem Berg-Reitgras, Koralleniris und gelber Wald-Salbei.

Auch in Stolzenfels wurde das öffentliche Grün aufgewertet: Auf dem Kapellener Platz an der Bundesstraße 9 gibt es nun zwei BUGA 2029-Beete. Das sonnige Areal umfasst 18 Quadratmeter, das schattigere 48 Quadratmeter. In der Sonne blühen ab kommendem Jahr unter anderem Blauraute, Sonnenhut und Pyrenäen-Aster. Zwei bis drei Jahre benötigen die Beete mit den mehrjährigen Stauden in der Regel, bis sie ihre volle Schönheit erreicht haben. Der in die Jahre gekommene Bewuchs aus Sträuchern und Stauden wurde so durch eine neue, standortgerechte Bepflanzung ersetzt, die zudem nachhaltig und insektenfreundlich ist.

Außerdem wirken die neugestalteten Flächen insgesamt freundlicher und gepflegter. „Wir planen, noch weitere Flächen mit der BUGA-Staudenmischung zu bepflanzen und so auf blühende Weise zu zeigen, dass wir zum Erfolg der BUGA 2029 beitragen wollen“, sagt Andreas Drechsler von den Stadtgärtnern. Die Zusammenarbeit mit den BUGA-Freunden zeigt zugleich, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für die Gestaltung des städtischen Grüns ist. Gemeinsam mit den Stadtgärtnern tragen die Staudenfreunde dazu bei, Koblenz grüner und attraktiver zu machen – und die Vorfreude auf die BUGA 2029 schon heute wachsen zu lassen.

Staudenmischungen für unterschiedliche Standorte

Die Staudenmischungen „Rheinerwachen“ und „Rheintraum“ wurden speziell für die Region entwickelt. Sie sind auf unterschiedliche Standortbedingungen abgestimmt: Während „Rheinerwachen“ für sonnige, trockene Flächen geeignet ist, wurde „Rheintraum“ für schattigere Bereiche konzipiert. Die Pflanzungen sollen über einen langen Zeitraum attraktiv bleiben, mit ihrer Blütenvielfalt Insekten Nahrung bieten und zugleich mit vergleichsweise geringem Pflegeaufwand auskommen. Wer mehr über die BUGA-2029-Staudenmischungen erfahren will, bekommt weitere Informationen auf der Internetseite www.buga29.de/buga-staudenmix

Entwickelt wurde das Konzept von der Landschaftsarchitektin und Staudenexpertin Bettina Jaugstetter. Ziel ist es, das öffentliche Grün im Oberen Mittelrheintal nachhaltig aufzuwerten und bereits vor der Bundesgartenschau 2029 ein verbindendes Gestaltungselement in den beteiligten Kommunen zu schaffen. Auch Privatpersonen sind aufgerufen, ihre Flächen für die kommende Bundesgartenschau aufzuwerten.

Bildunterschrift:

Mit Unterstützung der BUGA-Freunde Koblenz haben die Stadtgärtner drei Beete in Lützel und Stolzenfels mit den Staudenmischungen der Bundesgartenschau 2026 bepflanzt. Foto: Verena Groß/Stadt Koblenz