Brückeninfotag bietet Hunderten Besuchern Einblicke in Neubau der Pfaffendorfer Brücke

Einmal hinter die Kulissen des größten Infrastrukturprojekts in der Region blicken – diese Chance wollten sich zahlreiche Koblenzerinnen und Koblenzer, aber auch Menschen aus dem Umland nicht entgehen lassen. Rund 400 Interessierte nutzten die Gelegenheit, um beim ersten Brückeninfotag der Stadtverwaltung Koblenz sich über den Neubau der Pfaffendorfer Brücke zu informieren.

Das städtische Tiefbauamt bot gemeinsam mit der Presse-und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung den Tag an, um Bürgerinnen und Bürger Einblicke in das Jahrhundertbauprojekt für die Rhein-Mosel-Stadt zu gewähren. „Beim Neubau der Pfaffendorfer Brücke ist es uns wichtig, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und ihnen die Hintergründe zu erklären und den aktuellen Bauablauf verständlich darzustellen. Um möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, sich die Baustelle einmal hautnah anzusehen, haben wir den Brückeninfotag ins Leben gerufen“, erklärt Dr.-Ing. Kai Mifka. Der Koblenzer Tiefbauamtsleiter führte gemeinsam mit drei Kollegen aus dem Baubüro der Pfaffendorfer Brücke, wo die Führungen jeweils starteten, im Rahmen von zehn Führungen die Interessierten über die Brückenbaustelle.

Im Fokus stand bei den rund 90-minütigen Rundgängen, an denen zum Start auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner teilnahm, das aktuelle Baugeschehen auf der Seite des Kurfürstlichen Schlosses. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um die nicht alltäglichen Perspektiven auf die Baustelle in Erinnerungsfotos und -videos festzuhalten.

Wer keinen der begehrten Plätze bei den Baustellenführungen ergattern konnte, der hatte im Rahmen des Brückeninfotages unterdessen die Möglichkeit, sich im Baubüro an der Emser Straße in Pfaffendorf über das aktuelle Baugeschehen mit Experten auszutauschen und anhand von Plänen, Fotografie und Videos sich rund um den Neubau der Brücke, die aus insgesamt 18 Bauwerken besteht, zu informieren. „Das positive Feedback der Besucherinnen und Besucher und die hohe Nachfrage nach den Führungen zeigt uns, dass der Brückeninfotag keine einmalige Geschichte bleiben soll. Für 2026 haben wir daher bereits eine zweite Auflage angedacht“, erklärt Tiefbauamtsleiter Dr.-Ing. Kai Mifka. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig im Vorfeld kommuniziert.

Wer nicht bis ins kommende Jahr warten will, der kann bereits früher einmal die Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke hautnah erleben. Ab 4. Juli bietet die Koblenz-Touristik in Zusammenarbeit mit dem städtischen Tiefbauamt nämlich wöchentliche Führungen über die Baustelle an. Auch Gruppenführungen sind nach Anfrage möglich. Informationen hierzu sind im Internet auf der Startseite von koblenz-baut.de bzw. auf visit-koblenz.de abrufbar.

Bildunterzeilen:

Führung:

Eine Brückenbauführung über die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke am Brückeninfotag. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Mifka:

Der Leiter des Koblenzer Tiefbauamtes, Dr.-Ing. Kai Mifka erklärt Besuchern bei einer Führung am Brückeninfotag die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf